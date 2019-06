Naročila trajnih dobrin v ZDA maja navzdol

Washington, 26. junija - Naročila trajnih dobrin v ZDA so maja v primerjavi z aprilom upadla za 1,3 odstotka na 243,4 milijarde dolarjev. To je tretji padec v štirih mesecih, najbolj zaradi proizvajalca letal Boeing po prizemljitvi letal tipa 737 max. Brez upoštevanja transporta pa so naročila prvič po treh mesecih narasla, in sicer za 0,3 odstotka.