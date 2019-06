V Kranju 2. festival sodobnega kolaža KAOS

Kranj, 28. junija - V Layerjevi hiši se bo danes z odprtjem razstave Ostanki ob 18. uri začel 2. mednarodni festival sodobnega kolaža KAOS. Na festivalu, ki vključuje osem razstavnih sklopov, se bo do srede avgusta predstavilo 100 sodobnih umetnikov in umetnic kolaža, med drugim pa se bodo z razstavo in poslikavo v jubilejnem letu poklonili Francetu Štiglicu.