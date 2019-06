V Nemčiji začetek sojenja zaradi skupinskega posilstva študentke

Freiburg, 26. junija - Na sodišču v Freiburgu na jugozahodu Nemčije se je danes začelo sojenje enajstim moškim, starim od 18 do 30 let, zaradi lanskega skupinskega posilstva študentke pred diskoteko v tem univerzitetnem mestu. Obtoženi so posilstva in ker niso pomagali žrtvi, takrat 18-letni študentki.