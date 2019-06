Ljubljanska univerza sprejeta v mrežo evropskih univerz

Bruselj, 26. junija - Univerza v Ljubljani je postala del ene od sedemnajstih mrež evropskih univerz, ki jim bo Bruselj dal na voljo do 85 milijonov evrov. UL bo skupaj s še petimi drugimi univerzami del mreže Eutopia, v okviru katere si bodo prizadevali za okrepitev raziskav in inovacij ter večjo mobilnost študentov in osebja, so sporočili iz Bruslja.