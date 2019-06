Krimovke in Celjani v pričakovanju dunajskega žreba

Dunaj, 27. junija - Avstrijska prestolnica bo danes in v petek prizorišče dveh pomembnih žrebov v rokometni sezoni 2019/20. Evropska rokometna zveza (EHF) bo danes opravila žreb skupin v ligi prvakov in prvakinj, naslednji dan pa še za nastop na moškem evropskem prvenstvu v začetku prihodnjega leta na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji.