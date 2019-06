Na vrtu DSP poletno medgeneracijsko druženje z literaturo

Ljubljana, 27. junija - Na Društvu slovenskih pisateljev (DSP) bodo drevi z večernim branjem članov in članic društva obudili vrt na Tomšičevi. V sklopu poletnega medgeneracijskega druženja z literaturo bo z igralnim in pravljičnim kotičkom, ki bo deloval do 21. ure, poskrbljeno tudi za najmlajše, so sporočili z DSP.