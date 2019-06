Azijske borze neenotno

Tokio, 26. junija - Delniški indeksi na borzah v Aziji danes niso imeli enotne smeri. Na trgu je negotovost zaradi spora med ZDA in Iranom, vlagatelji čakajo tudi srečanje predsednikov ZDA in Kitajske o trgovinskih vprašanjih konec tedna. Izjave članov Feda so odnesle upanje, da bi lahko v ZDA prihodnji mesec močneje znižali obrestne mere.