Obrambni ministri Nata o izdatkih in prihodnosti brez pogodbe INF

Bruselj, 26. junija - Obrambni ministri članic zveze Nato bodo danes in v četrtek na zasedanju v Bruslju pregledali uresničevanje obrambnih ciljev, razpravljali o prihodnosti brez pogodbe ZDA in Rusije o omejitvi jedrskih raket srednjega dosega (INF) in izzivu novih tehnologij ter potrdili sploh prvo zavezniško vesoljsko politiko.