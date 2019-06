London/Frankfurt/Pariz, 25. junija - Tečaji delnic na pomembnejših borzah v Evropi so se danes večinoma znižali, le v Londonu so beležili rahlo rast. Nafta se je podražila. Tečaj evra glede na dolar se je sprva višal in presegel 1,14 dolarja, nato pa je upadel pod to mejo.