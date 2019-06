V Jemnu ujeli tamkajšnjega voditelja Islamske države

Sana/Rijad, 25. junija - V skupni operaciji savskih in jemenskih sil so v začetku junija ujeli voditelja Islamske države v Jemnu Abuja Usamo al Muhadžirja, so danes sporočili iz koalicije pod vodstvom Savdske Arabije, ki se bori proti hutijskim upornikom v Jemnu, poročajo tuje tiskovne agencije.