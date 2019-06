Simonovič ob dnevu državnosti spomnil na veličino osamosvojitvenih dejanj

Ljubljana, 24. junija - Slovenski narod si je skozi zgodovino vedno moral utirati pot za svoj obstanek, nemalokrat se je znašel v podrejenem položaju, a se je uspel upreti, preživeti in se ohraniti, je na slavnostni seji DZ pred dnevom državnosti dejal podpredsednik DZ Branko Simonovič. Spomnil je "na veličino in hrabrost dejanj", ki so vodila v samostojno državo.