Opazovalci SE podali pozitivno oceno volitvam v Istanbulu

Istanbul, 24. junija - Opazovalci Sveta Evrope so podali nedeljskim ponovljenim volitvam za župana Istanbula dobro oceno. Volitve so potekale kompetentno ter na urejen in profesionalen način, so danes sporočili iz SE. Na ponovljenih volitvah je glede na začasne uradne rezultate slavil kandidat glavne opozicijske Republikanske ljudske stranke (CHP) Ekrem Imamoglu.