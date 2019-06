Delničarjem Delavske hranilnice skoraj celoten bilančni dobiček

Ljubljana, 24. junija - Delavska hranilnica bo sredi julija svojim delničarjem izplačala skoraj celoten bilančni dobiček za leto 2018. Tega je nekaj manj kot 2,5 milijona evrov, kot so na petkovi skupščini odločili lastniki hranilnice, pa bo dividenda letos znašala pet evrov. To skupaj pomeni 2,4 milijona evrov. Soglašali so tudi z novo dokapitalizacijo.