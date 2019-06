Ljubljanska borza: Ob prazničnem mrtvilu indeks navzdol

Ljubljana, 24. junija - Zaradi začetka šolskih počitnic in torkovega praznika vlagateljem danes borza ni pretirano zanimiva. Obseg trgovanja je v prvih urah trgovanja skromen, posli pa se sklepajo skorajda le z delnicami NLB in Krke, katerih tečaja se za zdaj še nista spremenila. Indeks je do okoli 11.15 izgubil 0,42 odstotka.