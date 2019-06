V Stranju pri Krškem podrto drevo smrtno poškodovalo moškega

Krško, 24. junija - Krški policisti, ki so jih v petek popoldne obvestili o nesreči pri delu v gozdu na območju Stranja pri Krškem, so po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih ugotovili, da je do nesreče pri podiranju dreves prišlo, ko je na 57-letnega moškega padlo požagano drevo. Ta je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče.