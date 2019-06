Štangarjeva potrdila talent

Minsk, 23. junija - Slovenski šport se ponaša s številnimi kolajnami. Nekaj pa je posebnih tudi zaradi dejstva, da so jih dosegli poškodovani športniki. To velja tudi za bron judoistke Maruše Štangar na evropskih igrah v Minsku, ki je končno potrdila talent, ki so ji ga številni pripisovali že kar nekaj let.