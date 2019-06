Podnebni aktivisti v Nemčiji še naprej kljubujejo policistom

Düsseldorf, 23. junija - Nemški policisti imajo še naprej polne roke dela s podnebnimi aktivisti, ki so v soboto za svoji tarči izbrali odprta rudnika lignita Garzweiler nedaleč od Düsseldorfa in Jackerath pri mestu Aachen. V Garzweilerju so demonstrante odstranjevali še v nedeljo zjutraj, ob 8. uri jih je bilo še okoli 250. Protestniki blokirajo tudi železniško progo.