Vreme še naprej grozi, na cestah zastoj še pred Karavankami

Ljubljana, 22. junija - Po nevihtni fronti, zaradi katere so imeli ponekod v osrednji, severni in vzhodni Sloveniji težave z meteornimi vodami in plazovi, so zvečer nevihte začele spet nastajati na jugozahodu države, opozorilo agencije za okolje pa za zdaj ostaja. Na cestah so se medtem razmere umirile, dolg zastoj ostaja le pred predorom Karavanke.