Ponekod že močni nalivi, meteorologi in geologi opozarjajo

Ljubljana, 22. junija - Ponekod po Sloveniji se že pojavljajo močni nalivi. Ti so najprej zajeli zahodni del države in se nato razširili v osrednjo Slovenijo ter proti severu in vzhodu. Agencija RS za okolje opozarja, da so tudi popoldne ter zvečer možne močnejše nevihte z nalivi, sunki vetra in točo, geologi pa opozarjajo na povečano verjetnost zemeljskih plazov.