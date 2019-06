Pred 130 leti se je rodila ruska pesnica Ana Ahmatova

Sankt Peterburg, 23. junija - Na današnji dan pred 130 leti se je rodila ena najbolj priznanih ruskih modernističnih pesnic Ana Andrejevna Ahmatova. Sprva je pisala ljubezensko poezijo, pogosto žalostno in zagrenjeno, po oktobrski revoluciji pa je ustvarjala poglobljeno in razmišljujočo liriko, v kateri je tudi veliko religioznih in vizionarskih elementov.