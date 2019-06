Slovenske košarkarice po projekcijah na robu boja za Tokio 2020

pripravil Žiga Bojc

Ljubljana, 25. junija - Od 27. junija do 7. julija bo v Srbiji in Latviji potekalo 37. evropsko košarkarsko prvenstvo za ženske. Krog za medalje je omejen na tri ali štiri države, zanimivo pa bo spremljati tudi razplet do šestega mesta, ki vodi v kvalifikacije za olimpijske igre v Tokiu leta 2020. V tem krogu naj bi bila tudi Slovenija.