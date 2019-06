Sobota in nedelja v znamenju planinskih prostovoljskih akcij za gluhe in slepe

Ljubljana, 22. junija - Konec tedna bo v znamenju planinskih prostovoljskih akcij Gluhi strežejo v planinskih kočah, ki bo čez poletje zaznamovala utrip v 15 planinskih kočah, in Stopiva skupaj, osvojimo vrh, ki bo slepe in slabovidne pospremila do štirih planinskih koč. Akciji sta sicer del Tedna vseživljenjskega učenja, so sporočili iz Planinske zveze Slovenije (PZS).