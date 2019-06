Šarec glede vodilnih položajev ne izključuje ničesar, kritičen do načina pogajanj

Bruselj, 21. junija - Premier Marjan Šarec je po spodletelem poskusu dogovora o svežnju imenovanj na vodilne položaje v EU danes v Bruslju povedal, da ne izključuje ničesar. Sicer pa je kritičen do načina pogajanj, želi si več organiziranosti, dialoga in usklajenosti. Poudarja tudi, da je po naravi realističen in da bo vesel vsakega napredka.