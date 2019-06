V akciji Pomežik soncu zbrali več kot 245.000 evrov za letovanje socialno ogroženih in invalidnih otrok

Ljubljana, 21. junija - Za letovanje otrok iz socialno šibkih okolij in otrok s posebnimi potrebami je Zvezi prijateljev mladine Slovenije (ZPMS) v akciji Pomežik soncu uspelo zbrati rekordno visoka sredstva, zbrali so 245.245 evrov. Sredstva so razdelili in namenili 795 otrokom, ki bodo letošnje poletje odpotovali na brezplačno letovanje, so sporočili iz ZPMS.