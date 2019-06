S podpisom pogodbe o prodaji Abanke sklenjena privatizacija bank

pripravilo gospodarsko uredništvo

Ljubljana, 20. junija - Slovenski državni holding (SDH) je v imenu države z Novo KBM danes podpisal pogodbo o prodaji stoodstotnega deleža Abanke, ki bo zanjo odštela 444 milijonov evrov, in s tem sklenil privatizacijo bank. Po mnenju analitika pri borznoposredniški Lojzeta Kozoleta je država iztržila razmeroma dobro ceno, do prodaje in cene pa so kritični v Levici.