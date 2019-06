V Tehniškem muzeju odprli razstavo, posvečeno obletnici pristanka na Luni

Ljubljana, 20. junija - V Tehniškem muzeju Slovenije so odprli razstavo Človek na Luni, posvečeno 50. obletnici pomembnega mejnika v zgodovini človeštva - prvega pristanka človeka na Luni. Razstava med drugim na ogled postavlja prispevke in dosežke slovenskih posameznikov, spomine ljudi in poročanja takratnih medijev.