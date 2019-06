Deutsche Bank domnevno pod lupo ameriških preiskovalcev

Washington, 20. junija - Ameriške oblasti naj bi proti Deutsche Bank sprožile preiskavo zaradi suma slabega upravljanja s protokoli za preprečevanje pranja denarja, poroča New York Times, ki se sklicuje na sedem neimenovanih virov. Preiskava naj bi se med drugim osredotočala na to, kako je banka obravnavala transakcije, ki so jih njeni zaposleni ocenili kot sumljive.