Celjsko sodišče znova preklicalo predobravnavni narok in obravnavi za Tovšakovo

Celje, 20. junija - Celjsko sodišče je znova preklicalo predobravnavni narok in obravnavi za nekdanjo direktorico Vegrada Hildo Tovšak, ki ji tožilstvo tokrat očita zlorabo položaja ali zaupanja pri gospodarski dejavnosti. Do preklica je prišlo zaradi zdravstvenega stanja obtoženke, izkazanega z zdravniškim potrdilom, so danes povedali na celjskem okrožnem sodišču.