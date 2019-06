Zaradi praznika v nekaterih državah močno povečan promet na slovenskih cestah

Ljubljana, 20. junija - Zaradi praznika v tujini je močno povečan promet od meje z Avstrijo proti slovenski obali in mejnim prehodom s Hrvaško, gnečo pa povzroča tudi jutranja prometna konica. Dolgi zastoji so na gorenjski, štajerski in primorski avtocesti, čakalna doba je na mejnem prehodu Gruškovje.