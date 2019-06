Mladi Poljaki šokirali gostitelje Italijane

Regio Emilia, 20. junija - Mladi poljski nogometaši so na evropskem prvenstvu do 21 let v Italiji in San Marinu pripravili veliko presenečenje in z 1:0 v Bologni premagali gostitelje Italijane, potem ko je edini gol na tekmi v 40. minuti dosegel Krystian Bielik. V skupini A so na prvi tekmi dneva Španci v Reggio Emiliji premagali Belgijce z 2:1.