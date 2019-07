Intra Lighting išče možnosti za širitev proizvodnje

Šempeter pri Gorici/Nova Gorica, 9. julija - Zaradi vse večjega števila naročil in posledično prostorske stiske želi šempetrska družba Intra Lighting še letos jeseni začeti gradnjo novih proizvodnih prostorov. Proizvodnjo, ki sedaj poteka v Mirnu, namerava preseliti na območje v Šempetru pri Gorici, kjer že ima upravne in skladiščne prostore, in tako podjetje združiti na eni lokaciji.