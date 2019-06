Egipt petič gostitelj afriškega prvenstva, naslov brani Kamerun

Ljubljana, 19. junija - Egipt bo med 21. junijem in 19. julijem gostil afriško nogometno prvenstvo. To bo 32. izvedba prvenstva afriškega pokala narodov, kot je uradno ime tekmovanja, že petič pa bo v Egiptu po letih 1959, 1974, 1986 in 2006. Naslov prvaka brani Kamerun, ki je pred dvema letoma v Gabonu v finalu z 2:1 ugnal prav Egipčane.