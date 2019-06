Sežana, 20. junija - Različni javni zavodi in kulturne ustanove so tudi to poletje poskrbeli za to, da bo poletje na Krasu tudi letos polno raznolikih doživetij za različne starosti in okuse. Že ta konec tedna bodo v Komnu pripravili občinski praznik, v Kobilarni Lipica pa vabijo na večer Kresne noči.