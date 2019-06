Na Mali sceni MGL premiera predstave Izkoristi in zavrzi me

Ljubljana, 20. junija - Na Mali sceni Mestnega gledališča ljubljanskega (MGL) bo drevi premiera krstne uprizoritve drame Izkoristi in zavrzi me avtorice Ize Strehar. Ta po besedah dramaturginje Ire Ratej v besedilu odpira teme, kot so beg pred odgovornostjo, pomanjkanje empatije, iskanje instantne zadovoljitve in duhovna izpraznjenost.