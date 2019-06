Ljubljanska borza v zelenem

Ljubljana, 19. junija - Tečaji pomembnejših delnic na Ljubljanski borzi so bili dopoldne v zelenem, indeks SBI TOP je do 11.15 pridobil 0,61 odstotka. Novi indeks Adria Prime, ki zajema delnice prvih kotacij Ljubljanske in Zagrebške borze in upošteva tudi njihovo dividendno donosnost, prvi dan pridobiva, do 11.15 se je zvišal za 0,32 odstotka.