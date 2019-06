V Velenju danes predstavitev uličnega šaha

Velenje, 19. junija - Velenjska mestna četrt Levi breg - vzhod pripravlja danes na Kardeljevi ploščadi predstavitev uličnega šaha. Otvoritveni potezi bosta potegnila ministrica za obrambo Andreja Katič in velenjski podžupan Peter Dermol. Namen uličnega šaha je še večje povezovanje, druženje in sodelovanje med stanovalci, predstavniki blokov in mladimi.