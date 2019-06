Ministri EU potrdili delni splošni pristop o evropskem ribiškem skladu v prihodnje

Bruselj, 19. junija - Svet EU za kmetijstvo in ribištvo, ki se ga je udeležila državna sekretarka na kmetijskem ministrstvu Tanja Strniša, je v torek potrdil delni splošni pristop o Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027. To je podlaga za pogajanja o predlogu uredbe o skladu v prihodnje, ki se bodo predvidoma začela jeseni.