V Ravnikar Gallery Space spet prodajna razstava izvirnih likovnih del

Ljubljana, 19. junija - V galeriji Ravnikar Gallery Space so se po lanski mednarodni prodajni razstavi odločili za novo skupinsko postavitev, ki bo ponudila izbor 100 prodornih domačih in tujih umetnikov različnih generacij, od Tokia, Aten, Beograda, Ljubljane in Pariza do Porta. Za to priložnost so ustvarili 100 izvirnih likovnih del, ki bodo na voljo po dostopni ceni.