Novogoriški Realisti najboljša predstava na Dnevih satire v Zagrebu

Zagreb, 19. junija - Najboljša predstava na 43. Dnevih satire Fadila Hadžića v Zagrebu je kabaret Realisti Jureta Karasa v produkciji SNG Nova Gorica v režiji Tijane Zinajić. Realisti so zmagali v konkurenci 13 satiričnih predstav iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije.