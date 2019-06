V ZDA maja začeli graditi manj stanovanjskih objektov kot aprila

Washington, 18. junija - Gradbena podjetja so v ZDA maja začela graditi 0,9 odstotka manj stanovanjskih hiš in blokov kot aprila oziroma 1,269 milijona enot na letni ravni. To je 4,7 odstotka manj kot maja lani. Gradnja hiš je glede na poročilo ministrstva za trgovino padla, gradnja stanovanjskih blokov pa narasla.