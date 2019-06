Ribnica, 18. junija - Policisti so bili 11. junija obveščeni, da svojci pogrešajo mladoletnega Timoteja Donerja z območja Ribnice. Visok je okoli 185 centimetrov, močnejše postave, temno rjavih kratkih las. Nazadnje so ga opazili v okolici Logatca, so danes sporočili s policijske uprave Ljubljana.