Erjavcu doslej v bran tri koalicijske stranke, dve še skrivnostni

Ljubljana, 18. junija - V več koalicijskih strankah so glede podpore obrambnemu ministru Karlu Erjavcu na petkovem glasovanju o interpelaciji še skrivnostni. Izrecno podporo ministru so doslej napovedali v SD, DeSUS in SAB, medtem ko v LMŠ in SMC svoje odločitve za zdaj ne razkrivajo. Da se pred petkom o podpori ministru ne bodo izrekali, so napovedali tudi v Levici.