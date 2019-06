V Kočevju razglasili Naj spominek Kočevske 2019

Kočevje, 17. junija - V Kočevju so danes razglasili letošnje najboljše turistične spominke in hkrati odprli fotografsko razstavo na prostem Biseri Kočevske. Tema obeh projektov je bilo kulturno leto Občine Kočevje, leto čebel in medu. Kočevska občina sicer natečaj za najboljši turistični spominek razpisuje od leta 2006, so zapisali prireditelji.