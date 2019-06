Evropske borze malenkost navzgor; cenejša nafta, dražji evro

London/Frankfurt/Pariz, 17. junija - Med vlagatelji na pomembnejših borzah v Evropi je bilo danes opaziti zadržanost pred sredino objavo sklepov tokratnega zasedanja ameriške centralne banke. Prevladovala so pričakovanja skorajšnjega zvišanja obrestnih mer in tečaji vrednostih papirjev so se malenkost zvišali. Nafta se je pocenila, tečaj evra pa se je zvišal.