V nadzorni svet Lona kandidat po volji manjšinskih delničarjev

Kranj, 17. junija - Delničarji hranilnice Lon so na današnji skupščini ob mirovanju glasovalnih pravic delničarjem okoli Kylin Prime Group za manjkajočega nadzornika imenovali Tomaža Kerna, ki so ga predlagali manjšinski delničarji. Odrekli so podporo tudi večini preostalih sklepov, ki jih je predlagala uprava.