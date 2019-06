Ljubljanska borza: V ospredju po prometu Krka

Ljubljana, 17. junija - V ospredju današnjega trgovanja na Ljubljanski borzi so bile po prometu delnice Krke. Z njimi so vlagatelji ustvarili več kot polovico vseh poslov, katerih skupna vrednost je dosegla 1,42 milijona evrov. Nekoliko več prometa je bilo še z delnicami NLB, Zavarovalnice Triglav in Cinkarne Celje. Indeks SBI TOP se je zvišal za 0,18 odstotka.