Ljubljanska borza: Uvodoma najbolj zanimiva Krka

Ljubljana, 17. junija - Na Ljubljanski borzi so v začetku današnjega trgovanja najbolj zanimive Krkine delnice. Doslej je bilo z njimi sklenjenih za nekaj več kot 120.000 evrov poslov, pri čemer so se podražile za tretjino odstotka. Precej dražje kot v petek so tudi delnice Zavarovalnice Triglav, kar nekaj papirjev pa se ceni. Indeks je doslej pridobil 0,20 odstotka.