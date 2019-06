V Novem mestu razstava o avtorju prvega slovenskega kombija Martinu Severju

Novo mesto, 17. junija - V zbirki IMV v Drgančevju v Novem mestu bodo danes ob 16. uri odprli razstavo o strojniku, izumitelju, razvojnem inženirju in avtorju prvega slovenskega serijsko izdelovanega kombiniranega vozila in prvih prikolic podjetja IMV Martinu Severju. Razstavo, ki so jo pripravili v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri, so Novomeščani dobili v trajno last.