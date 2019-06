Cene nafte okoli izhodišč

Singapur, 17. junija - Cene nafte se v današnjem azijskem elektronskem trgovanju niso pomembneje spreminjale. Vlagatelje so vznemirile napetosti po napadu na tankerja pred obalo Omana, na drugi strani pa so gospodarski obeti in posledično pričakovanja glede povpraševanja po nafti šibka, navaja nemška tiskovna agencija dpa.