Tudi v politiki ostri odzivi po napadu na sodnico v Mariboru

Maribor, 16. junija - Po napadu na mariborsko okrožno sodnico Danielo Ružič se vrstijo ostri odzivi in obsodbe nasilja. "Napad na sodnico je tudi napad na celoten pravosodni sistem in na vrednote, na katerih je z ustavo utemeljena naša država. Če padeta pravo in pravica, padeta svoboda in demokracija," je na Twitterju zapisal predsednik DZ in SD Dejan Židan.